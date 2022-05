Fedele: “Aurelio De Laurentiis, nel giro di due mesi, massimo un anno, venderà il Napoli”

Fedele: “Il ciclo di Aurelio De Laurentiis a Napoli è finito”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Fuorigioco. Ecco quanto dichiarato:

“Aurelio De Laurentiis, nel giro di due mesi, massimo un anno, venderà il Napoli. Lo volete capire oppure no? Su questo non c’è dubbio: per problemi commerciali, lui adesso sarà costretto a vendere alcuni tra i migliori calciatori. Il ciclo di Aurelio De Laurentiis a Napoli è finito. Siccome lui ha dichiarato che è un manager, non gli conviene continuare in Campania. Ha fatto quello che doveva fare a Napoli. Ha riportato il Napoli in Champions League, ci sono le condizioni ideali per vendere bene la società”