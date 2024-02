Sassuolo, contro il Napoli sarà emergenza. Anche Berardi è a rischio

Sassuolo, Bigica in emergenza contro il Napoli

Il Sassuolo, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà in piena emergenza per la sfida contro il Napoli di domani. Dopo l’esonero di Dionisi e l’arrivo dell’ ex azzurro Bigica sulla panchina degli emiliani, c’è il problema degli indisponibili che saranno di sicuro tre. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola: