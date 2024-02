Canale Otto – Ugolini: “ADL non deve scegliere più gli allenatori? Ma voi credete che Spalletti l’abbia scelto Giuntoli?”

Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, è intervenuto a ‘Ne parliamo il Lunedì’ per commentare la situazione attuale del Napoli e delle scelte di De Laurentiis: “Se De Laurentiis non deve scegliere più gli allenatori? Ma voi credete che Spalletti l’abbia scelto Giuntoli? Anche Spalletti fu scelto da De Laurentiis senza interpellare Giuntoli, come gli altri. C’è sempre stata questa linea qui. Altre volte poi De Laurentiis racconta tante cose come se fosse un suo pensiero ed invece arriva da chi vede i giocatori o porta avanti quella trattativa”.

