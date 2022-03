Tuttosport – Lorenzo Insigne a rischio panchina contro l’Atalanta: non fa più parte del progetto del Napoli.

Il futuro in Canada e la delusione della Nazionale lasciano l’amaro in bocca al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il giocatore sembrerebbe essere fuori dal progetto partenopeo: ha giocato 29 gare ed è stato utilizzato per 2064′, occupando il nono posto in classifica al di sotto di Elmas. Con molta probabilità contro l’Atalanta rischierà la panchina.

