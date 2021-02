Insigne a Sky: “Siamo tutti uniti, pronti ad alzare la testa davanti ad una grande squadra!”

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, a pochi minuti dall’inizio del match, si è fermato ai microfoni di Sky.

Insigne giocherà in una posizione diversa, a sostegno di Osimhen, le parole del capitano azzurro:

Napoli-Juventus è sempre un match speciale, lo è di più oggi?

“Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento ma è il momento di reagire e di tirare il meglio da noi stessi, non possiamo deprimerci, dobbiamo la alzare la testa di fronte ad una grande squadra”

Giocate anche per Gatturso?

“Siamo col mister, siamo tranquilli e lo abbiamo dimostrato. Non è lui il colpevole, in campo ci andiamo noi e dobbiamo uscire insieme dal momento i difficoltà”.

Se l’arbitro fischia un rigore?

“Intanto speriamo che lo fischi, poi vediamo!”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

NAPOLI-JUVENTUS – Le formazioni ufficiali

Mauro: “Non darei il Napoli sconfitto in partenza, ma occhio alle ripartenze bianconere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coppia scomparsa: maxi battuta in Adige abbassato