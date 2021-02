NAPOLI-JUVENTUS – Le formazioni ufficiali

Napoli-Juventus, formazioni in campo alle ore 18:00

Napoli-Juventus – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valido per la 22^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra il Napoli di Rino Gattuso e la Juventus di Andrea Pirlo. Squadre in campo alle ore 18:00.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.

Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-4-2) Szczeny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Berardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata,Ronaldo.

Allenatore: Pirlo

