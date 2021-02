FOTO – Lavezzi suona la carica in vista di Napoli-Juve: “Azzurro fino alla lingua”

Lavezzi suona la carica in vista di Napoli-Juventus

Napoli calcio – Ezequiel Lavezzi, suona la carica in vista della sfida Napoli-Juventus. L’ex attaccante azzurro, ha pubblicato su Instagram uno scatto per caricare gli azzurri per la gara di questa sera contro i bianconeri al Diego Armando Maradona.

“Azzurro fino alla lingua!”

