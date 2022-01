Insigne, il retroscena dopo il gol: “Non è colpa mia, ti amerò per sempre”

Corriere dello Sport – Lorenzo Insigne, il gol e l’esultanza che spopola sul web: “Non è colpa mia, ti amerò per sempre”.

Lorenzo Insigne e l’addio al Napoli, interpretato dal quotidiano:

“Insigne ha voluto cominciare a dire qualcosa di neanche troppo criptico sulla questione del mancato rinnovo e dunque sulla scelta di stravolgere la sua vita da uomo e di calciatore a 7.265 chilometri di distanza e 9 ore di volo”.

“Lontano, davvero un bel po; ma come ha insegnato la recente storia tra il capitano e il club: si può essere anche più distanti nella stessa città. “Non è colpa mia, ti amerò per sempre”. La prima parte del discorso non si coglie chiaramente perchè lui è di spalle, ma la versione chiarita dall’entourage è questa. Lorenzo non si ritiene responsabile della separazione. Tempo fa Higuain segnò l’1-0 per la Juve e poi indicò De Laurentiis in tribuna urlando: “Es tu colpa”. Le situazioni e i personaggi sono del tutto differenti, per carità, ma l’episodio non passa inosservato”.

