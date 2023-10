Il Giornale dello Sport – Insigne vuole tornare in Italia: due incredibili ipotesi per l’ex Napoli.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Lorenzo Insigne avrebbe espresso il suo desiderio di voler tornare in Italia, per lasciare il Toronto. Ad oggi, le occasioni non mancherebbero per l’ex Napoli, che potrebbe sfruttare la necessità di qualche club di Serie A. Un approdo alla Juventus risulta ad oggi improbabile, per la storica rivalità con il Napoli. A poter dare il benvenuto al napoletano potrebbero essere Lazio e Milan, che ad oggi risulterebbero essere le ipotesi più sensate sul piano tattico. Tanto nel 4-3-3 di Pioli quanto in quello di Sarri Insigne può trovarsi a nozze.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

