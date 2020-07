Inter-Napoli, le probabili formazioni del match

Cauto ottimismo in casa nerazzurra per il pieno recupero di De Vrij dalla lieve distorsione al ginocchio lamentata mercoledì scorso contro la Fiorentina; l’olandese punta a tornare titolare in difesa con Skriniar (insidiato da D’Ambrosio) e Bastoni ai suoi lati. Sulle corsie esterne al rilancio Candreva a destra e Young a sinistra, in mezzo riecco Barella che rimpiazzerà lo squalificato Gagliardini. In attacco Sanchez potrebbe essere preferito inizialmente a Lautaro Martinez per far coppia con Lukaku.