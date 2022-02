Intreccio di mercato: Juve e Barça su Koulibaly, ma ADL se lo tiene stretto

La Gazzetta dello Sport – Juventus su Koulibaly: l’addio di De Ligt avvicina i bianconeri al difensore del Napoli, ma c’è il Barcellona.

Kalidou Koulibaly nel mirino della Juventus, ma c’è il Barcellona:

“Un corteggiamento discreto, ma costante. Xavi è a caccia di interpreti di qualità per la rifondazione del pacchetto arretrato e non è un caso che la candidatura di Koulibaly stia prendendo corpo a danno dello juventino De Ligt. E proprio questo cambio di strategia influisce sulle mosse dei nostri club coinvolti nella questione. Proprio a Torino si erano mossi per il centrale del Napoli per attrezzarsi in vista di una possibile partenza del difensore olandese in direzione, appunto, di Barcellona.

Ma quella clausola da 120 milioni per l’assistito di Mino Raiola non appare alla portata della società catalana. Secondo i dirigenti blaugrana l’opzione napoletana comporta costi più accessibili, anche se devono fare i conti con le esigenze di Aurelio De Laurentiis, deciso a tenersi stretto il suo gioiello“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Si avvicina il rientro di Lozano

Dalla Turchia, Denayer-Napoli: incontro in tempi stretti tra Giuntoli e gli agenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Green pass: nuova protesta a Trieste, corteo blocca il centro