Inzaghi: “Il campionato ha preso una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli”

Inzaghi sulla classifica ed il Napoli

Inzaghi tecnico nerazzurro ha commentato la vittoria contro l’Atalanta e la classifica di questo campionato dominata dal Napoli, che è la prima squadra con cui gareggerà l’Inter dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. Le parole di Inzaghi ai microfoni di DAZN nel post gara.

Inzaghi:

“L’anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite, avevamo preso gol in meno ed eravamo terzi in classifica con il Napoli primo a 36 e il Milan a 35. Il campionato sta andando in una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli: dietro, invece, abbiamo avuto tutti una battuta d’arresto. Dobbiamo continuare così cercando di vincere le partite come oggi.

Si devono fare i complimenti al Napoli adesso perché sta facendo qualcosa di straordinario”.

