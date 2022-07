Manca poco per Simeone al Napoli, sarà il vice-Osimhen

Ecco quanto scrive TMW:

“Incontro in corso fra gli intermediari di Giovanni Simeone e l’Hellas Verona. Sul giocatore c’è il Napoli e diversi club stranieri, con l’addio di Petagna che potrebbe sbloccare proprio l’arrivo dell’argentino in azzurro: la stima del direttore sportivo Giuntoli per il Cholito non è mai stata nascosta dal dirigente partenopeo”