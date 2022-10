Ipotesi ripescaggio Italia ai Mondiali 2022: in caso di esclusione dell’Iran. Il motivo

Ipotesi ripescaggio Italia ai Mondiali 2022 : in caso esclusione Iran

Notizie Nazionale italiana – L’ipotesi di ripescaggio per l’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, si fa nuovamente viva per via di una possibile esclusione dell’Iran. A tale riguardo ecco quanto fa sapere il giornalista Giulio Mola via Twitter, sulla possibile decisione della FIFA di escludere dal Mondiale 2022 l’Iran:

“L’indiscrezione è arrivata in nottata: la Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai mondiali in Qatar dopo le violenze sulle donne. Si decide domenica: in caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica…anche se, con il giusto criterio, andrebbero ripescati gli Emirati Arabi, che hanno perso lo spareggio con l’Australia nella zona play off asiatica… vedremo cosa decide Infantino…”.

Wild card Italia per il ripescaggio

La wild card la decide la FIFA e potrebbe ripescare l’Italia, come la più alta nel ranking, in caso di esclusione della Nazionale iraniana. La questione è di massima importanza, per cui i principali organi della FIFA si stanno muovendo per arrivare rapidamente ad una conclusione. Fonti FIFA fanno sapere a Calciomercato.it che nell’alveo del consiglio della FIFA che si terrà domani ci sarà anche la discussione del tema che ha portato il giornalista Mola al centro del dibattito. Anche se non trapela grande ottimismo, sarà discusso il punto della questione.

Il motivo dell’esclusione dell’Iran

Le violazioni dei diritti umani, perpetrati in particolare contro le donne in Iran, non hanno lasciato impassibile il massimo organo del calcio mondiale e saranno oggetto di discussione.

Infatti alcuni calciatori ed esponenti dell’Iran hanno richiesto addirittura in prima persona l’esclusione dai Mondiali con una lettera:

“La neutralità da parte della FIFA non è un’opzione. La brutalità e la belligeranza dell’Iran nei confronti del proprio popolo ha raggiunto un punto critico, richiedendo un dissociarsi fermo ed inequivocabile dal mondo dello sport e del calcio. Alle donne è impedito di entrare negli stadi all’interno del paese e sono sistematicamente escluse dall’ecosistema calcistico dell’Iran, fatto in netto contrasto con i valori e gli statuti della FIFA. Se alle donne non è permesso entrare negli stadi e la Federazione iraniana semplicemente segue ed asseconda le linee guida del governo, questa non può essere vista come organizzazione indipendente e libera da ogni forma di influenza. E questa è una violazione dell’articolo 19 dello statuto della FIFA. Il Fifa Council può e deve immediatamente sospendere l’Iran. La FIFA non dovrebbe permettere la partecipazione ad un paese che sta perseguitando attivamente le sue donne, gli atleti ed i bambini solo per il fatto che stanno esercitando i loro diritti umani più elementari”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report della seduta di allenamento: risentimento muscolare per Sirigu

Lamentele di Sarri accolte: primo upgrade al terreno dell’Olimpico, già per Roma-Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici