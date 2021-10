Italia-Spagna, Insigne può fare il centravanti: lo conferma Mancini

Nella sfida tra Italia e Spagna, a Lorenzo Insigne potrebbe essere affidato il ruolo di centravanti.

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna. Ecco le sue parole:

“Non so se Federico Chiesa possa fare il centravanti, forse con il passare potrebbe farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo dei ruoli precisi, sappiamo dove tutti possono giocare meglio. Abbiamo anche degli attaccanti a nostra disposizione, ovvero Kean e Raspadori: contiamo molto su di loro, siamo convinti che possano fare bene. Inoltre non escludo che il ruolo di centravanti venga ricoperto da Insigne oppure da Bernardeschi che l’hanno già fatto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina-Napoli, ci sarà il Daspo a vita per gli autori dei cori razzisti

Napoli, infortunio per Ounas: sarà fuori per circa un mese

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’italiana Rebecca Bettarini sposa l’ultimo erede dei Romanov: “Chiamatemi Altezza Imperiale”