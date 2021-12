Italian Sport Awards – L’elenco completo dei premiati

La redazione di Tuttomercatoweb ha snocciolato l’elenco completo dei premiati agli Italian Sport Awards, per il Napoli figurano Insigne, Politano e Di Lorenzo.

“Lunedi 13 dicembre, a Castellammare di Stabia (Napoli) torneranno gli Italian Sport Awards. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2020/2021, si appresta a vivere la sua decima edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Questa mattina, nella Sala Consiliare di Castellammare la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto da Donato Alfani, anche quest’anno andrà di scena presso l’hotel Dei Congressi. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale patrocinato dal Coni, Leghe, AIA, Ordine Nazionale Giornalisti e Comune di Castellammare di Stabia. Una serata che si preannuncia spettacolare grazie anche all’ausilio dei diversi media partner, fondamentali nella realizzazione del format. Tante le stelle del nostro sport che verranno premiati per la stagione 2020-2021, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo mediale e della comunicazione. Confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C e del Miglior Arbtiro VAR. Come ormai da qualche anno, ci sarà anche uno di assoluto prestigio che verrà attribuito proprio a TuttoMercatoWeb.com, che per la sezione Media e Informazione è riuscito ad aggiudicarsi quello di Miglior Portale Sportivo. Di seguito l’elenco completo dei premiati per l’edizione 2021:

SERIE A – BEST AWARDS – Stagione 2020/2021

Miglior Portiere dell’anno™ Gianluigi Donnarumma

Miglior Difensore dell’anno™ Giovanni Di Lorenzo

Miglior Centrocampista dell’anno™ Nicolò Barella / Manuel Locatelli

Miglior Attaccante dell’anno™ Ciro Immobile

Miglior Calciatore dell’anno™ Lorenzo Insigne

Miglior Giovane Calciatore dell’anno™ Alessandro Bastoni / Matteo Lovato

Miglior Goal dell’anno™ Daniele Verde

Miglior Bomber dell’anno™ Ciro Immobile

Miglior Procuratore dell’anno™ Alessandro Lucci / Mario Giuffredi

Miglior Allenatore dell’anno™ Stefano Pioli

Miglior Giovane Allenatore dell’anno™ Vincenzo Italiano

Miglior Club dell’anno™ Sassuolo Calcio

Miglior Presidente dell’anno™ Antonio Percassi

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno™ Umberto Marino

Miglior Direttore Sportivo dell’anno™ Tony D’Amico

Miglior Addetto Stampa dell’Anno™ Laura Bandinelli

Miglior Responsabile Comunicazione™ Nicola Lombardo / Andrea Anselmi e Antonio Sasso

Miglior Arbitro CAN Serie A e B™ Daniele Doveri

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A™ Gianluca Aureliano

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno™ Matteo Pessina

Miglior esordiente dell’anno™ Tommaso Pobega

Premio Gestione Social™ Benevento Calcio

Premio alla Carriera™ Salvatore Bagni / Daniele De Rossi

Top 11 di A

Portiere Mattia Perin

Terzino Destro Davide Faraoni

Terzino Sinistro Leonardo Spinazzola

Difensore Centrale Francesco Acerbi

Difensore Centrale Gianluca Mancini

Centrocampista Laterale Destra Davide Zappacosta

Centrocampista Laterale Sinistra Mattia Zaccagni Centrocampista Centrale Nicolò Barella

Centrocampista Centrale Manuel Locatelli Sassuolo

Attaccante Ciro Immobile

Attaccante Matteo Politano

Mister Stefano Pioli

SERIE B-BEST AWARDS – Stagione 2020/2021

Miglior Portiere dell’anno™ Marco Carnesecchi

Miglior Difensore dell’anno™ Nicolò Casale / Massimiliano Mangraviti

Miglior Centrocampista dell’anno™ Salvatore Esposito / Ivan Varone

Miglior Attaccante dell’anno™ Gennaro Tutino

Miglior Calciatore dell’anno™ Leonardo Mancuso

Miglior Giovane Calciatore dell’anno™ Fabiano Parisi / Davide Frattesi

Miglior Goal dell’anno™ Michele Castagnetti

Miglior Bomber dell’anno™ Massimo Coda

Miglior Procuratore dell’anno™ Claudio Parlato

Miglior Allenatore dell’anno™ Fabrizio Castori

Miglior Giovane Allenatore dell’anno™ Paolo Zanetti / Alessio Dionisi

Miglior Presidente dell’anno™ Fabrizio Corsi

Miglior Direttore Sportivo dell’anno™ Pietro Accardi

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno™ Angelo Fabiani

Miglior Addetto Stampa™ Massimiliano Martino / Sara Vivian

Miglior Squadra dell’Anno™ Empoli / Salernitana

Miglior Arbitro CAN™ Serie A e B Giovanni Ayroldi

Miglior giocatore rivelazione dell’anno™ Mattia Viti

Miglior Esordiente dell’anno™ Gianluca Gaetano

Premio Gestione Social™ Lecce

Premio Speciale™ Francesco Di Tacchio

Premio Speciale™ Lega Serie B

Premio alla Carriera™ Manuel Iori

Top 11 di B

Portiere Nicola Leali

Terzino Destro Nicolò Casale

Terzino Sinistro Francesco Lisi

Difensore centrale Simone Romagnoli

Difensore Centrale Pietro Ceccaroni

Centrocampista Laterale Destro Francesco Di Mariano

Centrocampista Laterale Sinistra Andrea Colpani

Centrocampista Centrale Matteo Ricci

Centrocampista Centrale Davide Frattesi

Attaccante Massimo Coda

Attaccante Leonardo Mancuso

Mister Alessio Dionisi

SERIE C- BEST AWARDS – 2020/2021

Miglior Portiere Girone A dell’anno™ Matteo Pisseri

Miglior Portiere Girone B dell’anno™ Giacomo Poluzzi

Miglior Portiere Girone C dell’anno™ Antony Iannarilli / Francesco Forte

Miglior Difensore Girone A dell’anno™ Giuseppe Prestia

Miglior Difensore Girone B dell’anno™ Alessandro Malomo

Miglior Difensore Girone C dell’anno™ Fabio Tito

Miglior Centrocampista Girone A dell’anno™ Riccardo Chiarello

Miglior Centrocampista Girone B dell’anno™ Danilo Bulevardi

Miglior Centrocampista Girone C dell’anno™ Santo D’Angelo

Miglior Attaccante Girone A dell’anno™ Francesco Galuppini e Andrea Magrassi

Miglior Attaccante Girone B dell’anno™ Daniele Casiraghi

Miglior Attaccante Girone C dell’anno™ Pietro Cianci

Miglior Calciatore Girone A dell’anno™ Massimiliano Gatto

Miglior Calciatore Girone B dell’anno™ Emilio Volpicelli

Miglior Calciatore Girone C dell’anno™ Lorenzo Lucca

Miglior Allenatore Girone A dell’anno™ Moreno Longo

Miglior Giovane Allenatore Girone A dell’anno™ Giacomo Gattuso

Miglior Allenatore Girone B dell’anno™ Fabio Caserta

Miglior Giovane Allenatore Girone B dell’anno™ Gianluca Colavitto

Miglior Allenatore Girone C dell’anno™ Cristiano Lucarelli

Miglior Giovane Allenatore Girone C dell’anno™ Marco Marchionni

Miglior Goal Girone A dell’anno™ Riccardo Capogna

Miglior Goal Girone B dell’anno™ Gabriele Morelli

Miglior Goal Girone C dell’anno™ Alessio Curcio

Miglior Bomber Girone A dell’anno™ Jacopo Manconi

Miglior Bomber Girone B dell’anno™ Mattia Bortolussi

Miglior Bomber Girone C dell’anno™ Anthony Partipilo / Mirco Antenucci

Miglior Presidente Girone A dell’anno™ Dennis Wise

Miglior Presidente Girone B dell’anno™ Massimiliano Santopadre

Miglior Presidente Girone C dell’anno™ Stefano Bandecchi

Miglior Direttore Sportivo Girone A dell’anno™ Antonio Obbedio

Miglior Direttore Sportivo Girone B dell’anno™ Marco Giannitti

Miglior Direttore Sportivo Girone C dell’anno™ Luca Leone / Salvatore Di Somma

Miglior Procuratore Serie C dell’anno™ Giovanni Tateo / Valeriano Narcisi

Miglior Giovane Procuratore Serie C dell’anno™ Francesco Iovino / Matteo Coscia

Miglior Addetto Stampa Girone A dell’anno™ Vittoria Marando

Miglior Addetto Stampa Girone B dell’anno™ Emilio Ripari e Marta Bitti

Miglior Addetto Stampa Girone C dell’anno™ Nello Giannantonio / Nunzio Siani

Miglior Squadra Girone A dell’anno™ Como

Miglior Squadra Girone B dell’anno™ Perugia

Miglior Squadra Girone C dell’anno™ Ternana

Miglior Giocatore Rivelazione Girone A ™ Flavio Bianchi

Miglior Giocatore Rivelazione Girone B™ Filippo Guccione

Miglior Giocatore Rivelazione Girone C™ Luigi Cuppone

Miglior Giocatore Esordiente Girone A™ Andrea Corbari

Miglior Giocatore Esordiente Girone B™ Matteo Angeli

Miglior Giocatore Esordiente Girone C™ Stefano Esempio

Miglior Arbitro Lega Serie C dell’anno™ Matteo Marcenaro

Premio Speciale Lega Serie C™ alla memoria di Daniele De Santis (arbitro ucciso) e Francesco De Vivo (addetto stampa paganese)

Premio Gestione Social™ Ternana

Miglior Dirigente Sportivo Girone A™ Massimo Grippa

Miglior Dirigente Sportivo Girone B™ Nocelli Roberta

Miglior Dirigente Sportivo Girone C™ Vanessa Finili

Premio Speciale Giuseppe Torromino

Premio alla Carriera Carlo Mammarella

Top 11 di C

Portiere Pierluigi Frattali

Difensore Luca Crescenzi

Difensore Luigi Silvestri

Difensore Salvatore Monaco

Centrocampista Laterale Destra Simone Della Latta

Centrocampista Laterale Sinistra Luca Parodi

Centrocampista Centrale Giuseppe Carriero

Centrocampista Centrale Salvatore Burrai

Attaccante Luca Giannone

Attaccante Daniele Vantaggiato

Attaccante Umberto Eusepi

Mister Cristiano Lucarelli

SERIE D – BEST AWARDS – Stagione 2020/2021

Squadre U.S. 1913 Seregno Calcio Srl

Squadre A.C. Trento 1921 Srl

Squadre U.S. Fiorenzuola 1922 Srl

Squadre Aquila Montevarchi 1902 Srl

Squadre S.S. Città di Campobasso Srl

Squadre Monterosi Tuscia FC Srl

Squadre Taranto Football Club 1927 Srl

Squadre ACR Messina Srl”