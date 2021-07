Jorginho: la nomination per il Pallone d’Oro non è più un’utopia

Jorginho Pallone d’Oro non è più un’utopia, c’è la possibilità concreta in caso di vittoria di Euro2020.

In seguito ad un’ottima annata con il Chelsea e la vittoria della Champions, Jorginho è un papabile candidato alla conquista del Pallone d’Oro.

Il Corriere dello Sport pone l’attenzione su Jorginho, il Pallone d’Oro è una possibile realtà, in caso di vittoria dell’Europeo. In pochi sono riusciti ad ottenere tali risultati, come la doppietta Champions e in Nazionale, gli ultimi Pepe e Ronaldo col Real e Portogallo nel 2016. Difficilmente il riconoscimento va ad un centrocampista, ma l’italo-brasiliano sarà sicuramente candidato alle nomination e c’è un precedente che fa ben sperare: Modric nel 2018.

