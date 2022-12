Jorginho, l’agente: “Napoli per noi è una piazza speciale”

L’agente di Jorginho Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Tuttomercatoweb in merito ad un possibile ritorno a Napoli del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Jorginho è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento con il Napoli non ha avuto contatti con noi.”

