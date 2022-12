Spalletti ed Osimhen, ecco quando è nato il feeling tra i due

La Gazzetta dello Sport fa un breve riferimento al feeling che lega il tecnico Luciano Spalletti e l’attaccante Victor Osimhen.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata su Luciano Spalletti e Victor Osimhen. I due hanno davvero un gran feeling ed il quotidiano spiega che quest’ultimo sarebbe nato dopo un litigio avvenuto quest’estate. La scena avvenne durante il ritiro a Castel di Sangro, quando Spalletti mandò l’attaccante negli spogliatoi per una reazione eccessiva in campo.

Ecco cosa racconta il quotidiano:

“Con Luciano Spalletti il rapporto si è cementato quest’estate paradossalmente dopo un clamoroso rimprovero pubblico da parte del tecnico toscano. Osimhen nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro fu mandato anzitempo negli spogliatoi dall’allenatore del Napoli perché reo di aver protestato in maniera eccessiva per un mancato fischio in partitella. Il giorno dopo, però, Spalletti andò a cercare il suo attaccante per stringergli la mano, un gesto di fiducia e di “pace” che ha fatto scoccare la scintilla tra i due, il cui feeling oggi è ai massimi livelli.”

