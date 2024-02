Futuro Kvaratskhelia, senza aumento dell’ingaggio sarà addio

Il quotidiano Repubblica si è focalizzato sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia che sarebbe tutt’altro che deciso.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sarebbe ancora tutto da scrivere. L’attaccante starebbe attendendo il rinnovo del suo accordo con il Napoli, accompagnato da un aumento di ingaggio. In caso contrario si potrebbe parlare di addio. Intanto Paris Saint-Germain e Barcellona sarebbero interessati al giocatore.

Di seguito quanto riportato da Repubblica:

“Khvicha Kvaratskhelia ha perso soprattutto il sorriso. E c’entra anche la disparità di trattamento con Osimhen, a cui De Laurentiis ha rinnovato il contratto con un ingaggio da 10 milioni. L’altra star del terzo scudetto continua ad avere invece uno degli stipendi più bassi della squadra (1.8 milioni) e il suo agente non nega i contatti con PSG e Barcellona. «Khvicha è un top player e il suo destino si deciderà a maggio». Ricco aumento o addio: non si scappa. Intanto c’è il Sassuolo, nello stadio in cui fu ribattezzato Kvaradona.”

