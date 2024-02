Napoli, Ngonge cercherà di essere in campo contro la Juventus

L’attaccante del Napoli Cyril Ngonge potrebbe ritornare in campo per la sfida di campionato contro la Juventus.

Cyril Ngonge dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Francesco Calzona per il match tra Napoli e Juventus in programma il prossimo 3 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il giocatore non sarà presente oggi pomeriggio per la sfida in trasferta contro il Sassuolo a causa di un risentimento muscolare avvenuto nel corso di un allenamento. Nonostante ciò le condizioni dell’attaccante classe 2000 starebbero di giorno in giorno.

Di seguito il punto della situazione riportato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Non ci sarà Cajuste, che ha dovuto sottoporsi a terapie per un risentimento muscolare e non è stato convocato. Ngonge, invece, sta facendo progressi nel suo recupero e cercherà di stringere i denti per la partita di domenica.”

