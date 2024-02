Il Torino vuole Gollini, il Napoli non pensa al riscatto

Il Napoli non starebbe pensando al riscatto del portiere Pierluigi Gollini, finito intanto nel mirino del Torino.

Il Napoli potrebbe non esercitare l’opzione di riscatto nei confronti del portiere Pierluigi Gollini. Intanto quest’ultimo avrebbe suscitato l’interesse del Torino, club in cui andrebbe volentieri in quanto sarebbe in campo in maniera costante.

Di seguito le ultime riportate da Tuttosport:

“Musso è al primo posto, ma non è il solo obiettivo. E qui entra in scena un altro atalantino attualmente al Napoli (dove è in prestito con un diritto di riscatto che però il club di De Laurentiis non sembra orientato a esercitare) come vice di Meret: si tratta di Pierluigi Gollini, 28 anni, altro giocatore che accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Torino per giocare con continuità. Percepisce un ingaggio di 800.000 euro a stagione, cifra che il club granata gli può riconoscere senza problemi. Si tratta di un portiere in grado di offrire le giuste garanzie per diverse stagioni.”

