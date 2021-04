Napoli-Lazio: contatto Manolas – Milinkovic-Savic, è rigore? Arriva il verdetto

Il quotidiano fa chiarezza sull’episodio più contestato del match di eri sera tra Napoli e Lazio

Il Napoli si è imposto sulla Lazio per 5-2 nel match di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita è entrata subito nel vivo per un calcio di rigore assegnato al Napoli per fallo subito da Kostas Manolas. Il greco viene colpito in testa dal piede di Milinkovic-Savic, che prende anche la palla, ciò nonostante per Di Bello è penalty. L’episodio, sul quale ha avuto da ridire anche Massimiliano Farris (vice allenatore della Lazio) nel posta partita, è stato analizzato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, condivide la decisione finale del direttore di gara.

Questo è quanto si legge:

“Un ribaltamento di fronte che può colpire per la repentinità forse, ma che non vede errori di applicazione del protocollo Var né nella conclusione a cui il fischietto pugliese giunge. Decisione giusta. Non è certo la prima volta che col Var si ribalta una situazione in pochi istanti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, i precedenti con la Lazio: biancocelesti non vincono in trasferta da sei anni

Napoli-Lazio, Farris: “Azzurri più concreti di noi sotto porta, rigore Manolas? Ai miei tempi era fallo del difensore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios