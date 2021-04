Napoli, i complimenti di ADL dopo la vittoria sulla Lazio: ” Un grande spettacolo, continuiamo così”

Il patron azzurro è rimasto molto soddisfatto dalla prestazione dei suoi contro i biancocelesti

Il Napoli, nella partita di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona, ha travolto la Lazio per 5-2, vincendo lo scontro diretto per la zona Champions League e portandosi a quota 63 punti, a -2 dalla Juventus quarta in classifica. Gli azzurri hanno guadagnato ben 23 punti nelle ultime 10 partite e il loro stato di forma li rende una delle squadre più quotate per un piazzamento nell’Europa che conta. Nel posta gara sono arrivati anche i complimenti del presidente Aurelio De Laurentiis.

Questo il suo tweet:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, i precedenti con la Lazio: biancocelesti non vincono in trasferta da sei anni

Napoli-Lazio, Farris: “Azzurri più concreti di noi sotto porta, rigore Manolas? Ai miei tempi era fallo del difensore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios