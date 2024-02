Chiesa si infortuna in allenamento: in dubbio per Napoli-Juventus

La presenza dell’attaccante Federico Chiesa sarebbe in dubbio per la sfida di campionato tra Napoli e Juventus.

Federico Chiesa ha riportato un recente infortunio durante una seduta di allenamento, per tale ragione la sua presenza in occasione della gara tra Napoli e Juventus non sarebbe certa. In particolare il giocatore sarebbe alle prese con un problema alla caviglia. In attesa di domenica 3 marzo le sue condizioni sarebbero in corso di valutazione.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha riportato la vicenda nel dettaglio:

“Federico Chiesa ha dovuto lasciare il campo prima della fine dell’allenamento per un problema alla caviglia causato da uno scontro con Alex Sandro. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni e sull’entità dell’infortunio, ma il calciatore è uscito zoppicando dal campo e le sensazioni non sono positive.”

