Calzona-Napoli, la conferma può arrivare a una condizione

Calzona-Napoli, la conferma per la prossima stagione può arrivare a una condizione

Francesco Calzona è un traghettatore per il Napoli, finito il campionato tornerà a guidare la Slovacchia a tempo pieno (tra l’altro nello storico appuntamento a Euro 2024), a meno che riesca a far guadagnare al Napoli un posto nella prossima Champions. A questo punto il presidente De Laurentiis potrebbe decidere per la conferma. Lo scrive Sportmediaset.

