Napoli-Juventus, Spalletti promosso a piani voti dai quotidiani

Il giorno dopo la netta vittoria del Napoli contro la Juventus il tecnico Luciano Spalletti è stato promosso a pieni voti dai maggiori quotidiani.

Tuttosport – 8: “Napoli stellare che corre, diverte e vince con pieno merito. Chi glielo può togliere questo scudetto?”

Gazzetta dello Sport – 8: “Che spettacolo! Profondità e gioco corto, uso del terzo uomo, una continua voglia di attaccare. E i fuoriclasse davanti.”

Corriere della Sera – 8: “Buffo a chi? La definizione di Allegri della vigilia è pepe su un menù da grande chef: l’ingrediente segreto di una serata memorabile.”

Corriere dello Sport – 8,5: “Una partita così si può giocare solo in uno stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona. Anema e core, proprio come aveva detto l’allenatore. È spaventosa la forza del Napoli, la sua sicurezza, la sua autorevolezza, la sua tecnica, la sua qualità. Non è la vittoria, è il modo con cui arriva a stabilire che il Napoli ha la squadra, il centravanti e l’allenatore più forti della Serie A.”

