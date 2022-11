Jorginho verso l’addio: ha chiesto il doppio per restare al Chelsea

L’ex Napoli Jorginho avrebbe chiesto 12 milioni a stagione per restare in Premier League

L’addio di Jorginho al Chelsea si fa sempre più probabile. Secondo la testata spagnola Sport, l’ex Napoli, campione d’Europa con i Blues e con l’Italia, avrebbe chiesto ben 12 milioni di sterline all’anno (il doppio risetto al suo attuale ingaggio) per rinnovare il contratto e proseguire la sua avventura a Londra. Al momento la distanza tra le parti è enorme. Si continuerà a trattare anche nelle prossime settimane per capire se ci sono margini per arrivare a una intesa ma sullo sfondo rimangono attente Milan e Barcellona.

Fonte foto: Instagram @jorginhofrello

