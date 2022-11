Rientro Kvaratskhelia, c’è ottimismo: i tempi di recupero, la gara

Rientro Kvaratskhelia, i tempi di recupero. Le ultime

Ultime notizie Napoli – Rientro Kvaratskhelia, filtra ottimismo dallo staff medico della SSC Napoli. A tale proposito ecco quanto scrive Calciomercato.com:

Rientro Kvaratskhelia: tempi di recupero

“Kvaratskhelia è stato costretto a saltare l’ultima vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta per una lombalgia. Il problema del georgiano non sembra però preoccupare particolarmente lo staff medico degli azzurri tanto che il suo rientro in campo è previsto già martedì al Maradona contro l’Empoli”.

