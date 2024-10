Il Mattino – Juan Jesus, lo sfogo sui social non è piaciuto: può partire a gennaio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro in difesa del Napoli. Considerando che Rafa Marin non è ancora abbastanza pronto per essere un punto di riferimento, e lo sfogo di Juan Jesus non è piaciuto, la società sta pensando di intervenire sul mercato. Tuttavia c’è un dettaglio, pare che “Non voglia aspettare luglio, quando il suo contratto andrà in scadenza, per andare via. Ed il Napoli potrebbe liberarlo a gennaio”.

I nomi in lista sono due, a partire dallo sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, fino a il 22enne dello Spezia e dell’Under 21 Nicolò Bertola su cui però ci sono anche gli occhi di Milan e Juventus. Tuttavia c’è da capire se il Napoli interverrà realmente a gennaio.

