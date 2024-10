La Gazzetta dello Sport – Conte ha un nuovo Lukaku: non si era mai visto così

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sullo stato mentale di Romelu Lukaku. Le sue prime cinque partite in campionato, con il Napoli, hanno dato grandi frutti. Determinante in area di rigore con 3 gol e 4 assist in appena 349 minuti, dopo essersi rimesso in gioco a 31 anni, sfruttando l’effetto Conte per tornare ai vertici. Con il tecnico il belga ha mostrato la sua versione migliore, come ai tempi dell’Inter, con 64 reti in 95 partite.

Tuttavia, nonostante le similitudini, al Napoli, Lukaku ha anche aggiunto gli assist. Negli anni, infatti, è migliorato anche nell’ultimo passaggio e nel leggere gli inserimenti in profondità. In più, ha rinunciato due volte alla convocazione in nazionale, per rimanere in città e cercare di migliorare la condizione fisica con doppie sedute, anche quando non ci sono i compagni. Big Rom è quasi vicino al top della forma, ma più di tutto, non vuole deludere la fiducia di Conte, società e tifosi.

