Il Mattino – Manna pensa già al mercato: il Napoli può intervenire sulla fascia destra

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato di gennaio. Il ds Giovanni Manna, sta già pensando a come rinforzare la fascia destra, per regalare un innesto di qualità a Conte. Il nome in pole è quello di Jackson Tchatchoua, camerunese con cittadinanza belga, difensore del Verona classe 2001. L’Hellas potrebbe decidere di cederlo per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, ma non è l’unico nel mirino degli azzurri. Sotto osservazione c’è anche il 23enne dell’Eintracht Francoforte, Junior Dina Ebimbe. Al momento sono tutte ipotesi, ma in quella zona di campo, Manna dovrà intervenire per cercare di completare l’organico.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Nazionale, Spalletti convoca Zaniolo

Meret continua ad allenarsi da solo: sta recuperando in fretta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferragni e Fedez: smentite le voci su un accordo di separazione