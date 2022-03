Juan Jesus-Napoli, pronto il rinnovo per un’altra stagione

Juan Jesus e il Napoli ancora insieme

Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto per un’altra stagione a Juan Jesus, a spiegare le modalità e le cifra è il giornalista Luca Cerchione intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli vanta opzione di rinnovo unilaterale (come con Dries Mertens) nei confronti di Juan Jesus: tale opzione sarà esercitata al 100% ed il difensore resterà in azzurro anche nella stagione 2022/23, con un ingaggio di 700’000€ netti. Grande intuizione di Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo, come spesso accade, ci ha visto lungo. Nessuno aveva scommesso sul difensore sudamericano, invece il dirigente partenopeo ha puntato con convinzione sul calciatore da svincolato, inserendo addirittura una clausola unilaterale nell’accordo firmato ad agosto”.

