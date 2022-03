Calciomercato – Depay lascia il Barcellona: due le possibili destinazioni, c’è il Napoli

Calciomercato – Depay lascia il Barcellona, due le possibili destinazioni: Napoli o Tottenham

Calciomercato Napoli – Memphis Depay è pronto a lasciare il Barcellona in estate perché è fuori dal progetto di Xavi per i prossimi anni, per questo motivo dovrà trovare una nuova sistemazione. Come svelato dal noto quotidiano inglese Daily Mail sono 2 le possibili destinazioni per la stella olandese: Napoli o Tottenham la prossima squadra per Depay.

