Juan Jesus: “Questo Napoli è come una famiglia”

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Gol”.

Il giocatore Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, in particolare durante la trasmissione Radio Gol. In particolare il difensore ha parlato del gruppo squadra e del bellissimo percorso che sta compiendo insieme ai compagni.

“Siamo una famiglia, la squadra conta più di tutto. Chiunque entra lo fa bene e lo abbiamo dimostrato anche nella sfida contro i Rangers. Non sentiamo la mancanza di nessuno. In Champions dicevano tutti che il nostro girone era difficile. In campo abbiamo dimostrato quanto valiamo. Andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima gara e vogliamo arrivare primi nel girone così avremo la seconda partita in casa e il nostro pubblico a sostenerci.”

