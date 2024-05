Juric: “Quando firmi i contratti devi essere convinto al 100%, io non lo ero”

Ivan Juric in conferenza stampa: le sue parole

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa: “Avrei sensi di colpa se avessi visto gente che molla, in quel caso avrei detto che ho sbagliato. Ma fino ad oggi, non ho notato questo e perciò non ho sensi di colpa. Quando firmi, devi rispettarlo e lavorare fino alla fine essendo convinto al 100%. Non so se lo rifarò in futuro, non so cosa capiterà”

Come mai non era convinto di firmare un rinnovo?

“Lo devi sentire. Valutando, non ho avuto questa convinzione totale. Sono scelte importanti quando prendi una decisione del genere”.

I paragoni fra i percorsi di Torino e Bologna?

“Posso affrontare il discorso sul Toro, ho preso una squadra che lottava per la retrocessione con giocatori in scadenza e ora siamo nella parte sinistra della classifica, oltre ad avere tanti giocatori che sono un grande valore. Dipenderà dal presidente cosa fare. Questa è la mia eredità, poi non ho problemi a riconoscere gli errori che qualcuno usa per i propri fini. Ho fatto tante cose belle e ho commesso errori, altri parlano per interessi loro. Non bisogna perdere l’integrità, ma essere sincere dicendo anche cose contro se stessi perché così si migliora”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

