Tutto sulla finale di Coppa Italia 2023-24

Così come la Serie A e le coppe europee si avviano all’epilogo, anche la Coppa Italia segue le stesse orme, si attende solo la finalissima per assegnare il titolo della stagione 2024. Sarà una partita secca che si disputerà mercoledì 15 maggio presso lo Stadio Olimpico di Roma e vedrà di fronte Juventus e Atalanta. Nelle semifinali, le uniche della manifestazione ad essere basate sulla doppia sfida, i bianconeri hanno eliminato la Lazio (2-0, 1-2) mentre la Dea ha avuto ragione della Fiorentina (0-1, 4-1).

Lo stato di salute delle due squadre non è semplice da decifrare. La Juventus vive di rendita perché pur occupando il terzo posto a quota 66 pt. viene da quattro pareggi consecutivi, segno di una squadra non in ordine e con problemi di gioco. I problemi dei bianconeri risultano ancora meno comprensibili anche tenendo conto che la Juve è fuori dalle coppe europee ormai da diverse settimane.

L’Atalanta, che di punti ne ha 57 ma con due partite, in Serie A, ancora da giocare, è tuttora in corsa per un titolo europeo dovendo disputare la partita di ritorno della semifinale di Europa League. Senza dubbio tra le due l’Atalanta sembra avere nettamente più gamba ma il peso, anche psicologico, di tutti questi impegni ravvicinati potrebbe costare caro agli uomini di Gasperini.

Nel doppio scontro in campionato le due squadre si sono incontrate all’andata il primo ottobre 2023 a Bergamo; la partita terminò a reti inviolate. In parità (2-2) anche la partita di ritorno del 10 marzo 2024, con reti di Cambiaso e Milik per i bianconeri e doppietta Teun Koopmeiners per la Dea.

In Coppa Italia Juve e Atalanta si sono incontrate 17 volte. Sette vittorie sono andate ai bianconeri, quattro ai bergamaschi e sei pareggi. Tuttavia, in finale, le due squadre si sono incontrate solo nel 2021 a Reggio Emilia. In quel caso la vittoria andò alla Juventus, 2-1. I bianconeri si portarono in vantaggio con Kulusevski ma vennero raggiunti dopo pochi minuti da Malinovs’kyj. Di Chiesa il gol risolutivo nella ripresa al 71’.

Nonostante manchino ancora 10 giorni alla finale i bookmaker si sono già spesi nei loro pronostici per la quota vincente Coppa Italia assegnando il ruolo di leggermente favorita alla Juventus. La vittoria dei bianconeri è quotata a 2.50 contro il 2.95 della Dea, pareggio a 3.10. Si tratterà in ogni caso di una partita assai equilibrata, tra due formazioni molto forti sia pure per ragioni diverse e dove tenuta atletica e nervosa faranno la differenza.

Foto di Liam McKay su Unsplash