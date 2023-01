Tuttosport – Juve che stangata! Vogliono mandarla in Serie B? A Torino è polemica.

Le testimonianze del quotidiano, per quanto riguarda la situazione in casa Juventus, sono tutt’altro che positive. Secondo svariate informazioni, la Procura Federale non ha lanciato segnali di fiducia nei confronti del club e arriva la replica da Torino:

“Venti che non promettono nulla di buono, al Polo Nord: da meno 15 a forse anche più del doppio! Un salto del gambero che potenzialmente la porterebbe alle soglie della zona rossa: quella che separa la Serie A dalla Serie B per l’anno successivo. Vogliono mandare la Juve in Serie B?