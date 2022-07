Tuttosport – Juve, Koulibaly ha chiesto 8 milioni e ADL ne chiede 40 per farlo partire.

Il quotidiano smorza la speranza dei tifosi: le richieste di Koulibaly mettono in difficoltà la Juventus. Non sarà semplice trovare un punto d’intesa, poiché le richieste di Ramadani sono aumentate ad 8 milioni all’anno, ovvero 3 milioni in più di quelli proposti. In più, De Laurentiis, non renderà la trattativa semplice considerando che parte da una base di 40 milioni per il giocatore. Inoltre c’è il Chelsea che potrebbe fiondarsi sul senegalese, se De Ligt dovesse scegliere il Bayern.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Deulofeu-Napoli: i bianconeri chiedono 20 milioni, possibile inserimento di una contropartita

Torino: Petagna per il dopo Belotti, la richiesta del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali FOTO e VIDEO