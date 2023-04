Juve, maxi-multa e penalizzazione: prossima sentenza a fine campionato

I rischi che corre la Juventus

I bianconeri rischiano una maxi-multa “da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto” e in più altri punti di penalizzazione, i quali andrebbero a sommarsi con quelli tolti precedentemente. Tuttavia, potrebbero salvarsi qualora il ricorso della Vecchia Signora venisse accolto in merito ai 15 punti già tolti nella stagione corrente. Secondo il quotidiano, le violazioni dovrebbero riguardare l’articolo 31 “violazioni in materia gestionale ed economica”, con il comma 3 che spiega o motivi della punizione. “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan: le ultime di formazione, Spalletti non ha dubbi

Infortunio Osimhen: c’è ottimismo per la Champions League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa Francesco vuole lasciare l’ospedale, oggi torna a casa