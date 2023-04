Napoli-Milan, in caso di episodi violenti si valuteranno restrizioni in Champions

La sfida di domani, tra Napoli e Milan, è solo la prima delle tre che impegneranno le due squadre in questo periodo. Dopo l’incontro di domani al Maradona, si sfideranno anche in Champions, con l’obiettivo di ottenere un posto nelle semifinali europee.

Tuttavia Napoli-Milan, sarà sotto gli occhi di tutti perché quella di domani sera, sarà l’ennesima occasione per valutare se imporre nuove restrizioni, per quanto riguarda il tema dell’ordine pubblico. Il Napoli si vuole tutelare, considerati gli scontri con l’Eintracht. Il match di domani, dunque, sarà un esame per ambedue le tifoserie. Si specifica che eventuali episodi di violenza, nei dintorni dello stadio, potrebbero diventare causa di restrizioni future anche per le prossime sfide.

