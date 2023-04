La Gazzetta dello Sport – Leao, faccio io il Kvara! Rafa ha voglia di riscatto: era lui l’uomo Scudetto

L’edizione odierna del quotidiano ha dedicato un titolo a Rafa Leao: “Faccio io il Kvara”. Queste le parole per dimostrare la voglia di riscatto da parte del rossonero: “in estate era lui l’uomo scudetto, il gioiello da (almeno) 100 milioni da proteggere dall’assalto delle big europee“.

Tuttavia ad oggi le cose sono decisamente cambiate con l’arrivo di Kvara: “Il turbo della capolista gioca nel Napoli e si chiama Khvicha Kvaratskhelia. La coppia finora si è misurata a distanza, ma il bello viene adesso: domani Leao e Kvara si sfideranno per la prima volta dal vivo, nelle batterie di campionato che precedono gli sprint decisivi della Champions. Tutto in due settimane, c’è tempo per il contro-sorpasso: il destino ha servito a Rafa l’assist perfetto. Maradona, e poi San Siro e ancora Maradona: eccola, la missione di Leao, riscrivere le gerarchie e dimostrare che le frenate non contano, se sei capace di aprire il gas al momento giusto.