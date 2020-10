Juve-Napoli, Asl Napoli 2: “Azzurri volevano partire anche domenica mattina”

Spunta un nuovo retroscena su Juve-Napoli

Antonio D’amore, direttore della Asl Napoli 2, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Mattino in merito alla questione Juve-Napoli. Nell’intervista viene evidenziato come la squadra azzurra abbai cercato fino all’ultimo di partire per Torino.

Queste le dichiarazioni del direttore:

“Mi hanno chiamato sabato alle 19.30 alcuni membri dello staff medico del Napoli, mi hanno detto: “Direttore, stiamo rientrando, annulliamo la trasferta. La mattina dopo chiedono una precisazione: “Ci sono i margini per partire in sicurezza”? Il Napoli ha provato a partire fino a domenica mattina, non abbiamo potuto che rispondergli non che c’erano le condizioni, non potevamo sapere che non ci fossero altri contagiati”.

