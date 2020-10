Juve-Napoli: fermento per la decisione del giudice sportivo

E’ arrivato il giorno in cui il Giudice Sportivo dovrà emettere la sua sentenza per quanto riguarda Juventus-Napoli.

La gara, infatti, non si è disputata per la mancata presenza degli azzurri in quel di Torino, per via del divieto a partire da parte dell’Asl.

Tra polemiche e accuse varie, la settimana scorsa il dottor Mastrandea aveva rinviato il suo giudizio per acquisire ulteriori elementi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più accreditata è un rinvio della gara con una multa salatissima verso i partenopei. Improbabile una sconfitta a tavolino.

