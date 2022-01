Juve, Real e Barca rilanciano il progetto Superlega. Non è ancora finita

Juventus, Real Madrid e Barcellona rilanciano il progetto Superlega. L’innovativa soluzione delle tre big.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Juventus, Real Madrid e Barcellona non mollano il colpo. Le tre big sono intenzionate a rilanciare il progetto Superlega già nel corso dell’attuale 2022. I tre club fondatori della competizione non hanno alcuna intenzione di accantonare il progetto, piuttosto di rilanciarlo con forza.

L’idea punta sulla rivisitazione del progetto dal punto di vista legale ed organizzativo, in modo da non farlo percepire ai tifosi come una tentativo di voler togliere prestigio e fascino ai tornei nazionali.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Tuanzebe non ci sarà contro la Juventus

Napoli: Insigne verso l’addio, c’è stato un confronto con Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, anche la Francia alleggerisce la quarantena ai vaccinati