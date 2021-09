Juventus, Bernardeschi finisce nei guai. 11 lavoratori a nero nel suo stabilimento

Juventus, guai per Bernardeschi

Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi è finito al centro di una polemica, dopo che nei giorni scorsi il suo stabilimento balneare era stato oggetto di un controllo dei Carabinieri. Nel corso degli accertamenti, è stato evidenziato che presso la sua attività erano presenti ben 11 lavoratori in nero. Come riportato da Il Tirreno, la società che ha sede a Roma ha tenuto a specificare che i lavoratori non erano dipendenti ma addetti alle pubbliche relazioni per un evento specifico. Bernardeschi dovrà pagare una multa di 41.000 Euro.

