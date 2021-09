Ferrero contro ADL: “Non ha rispettato gli accordi che avevamo”

Ferrero contro ADL per la vicenda Petagna

Non si placa la rabbia di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, per il mancato arrivo di Andrea Petagna in blucerchiato. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha dato la sua versione sulla vicenda. Ecco quanto dichiarato:

“Petagna? dovete chiedere ad Aurelio De Laurentiis, gli ho mandato un messaggio dicendogli di risolvere il problema. Eravamo d’accordo ma gli accordi non sono stati rispettati, non da parte nostra. Ogni volta veniva aumentato qualcosa, ho detto sempre sì ma alla fine ho dovuto dire no”.

