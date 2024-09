Juventus, Gatti ancora in dubbio per la sfida al Napoli

Gatti ancora in dubbio per Juventus-Napoli

La Juventus, dopo la vittoria all’esordio in Champions contro il PSV, sta preparando la sfida contro il Napoli in programma sabato alle ore 18:00. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Thiago Motta potrebbe fare a meno di Federico Gatti la cui presenza contro gli azzurri è ancora in forte dubbio. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Nell’approcciarsi alla super sfida di sabato allo Stadium, Thiago Motta e lo staff medico bianconero monitorano anche le condizioni di Federico Gatti. Il centrale ha subito un contrasto nel primo tempo contro il Psv in Champions, dove ha rimediato una piccola distorsione alla caviglia, ma il colpo non è sembrato così penalizzante tanto che il bianconero ha continuato a giocare ed è stato sostituito poi da Danilo soltanto al 12’ della ripresa. Il difensore ieri ha svolto il lavoro di scarico al pari dei compagni che hanno giocato in Coppa, verrà valutato giorno per giorno per capire se potrà essere a disposizione per sabato. L’allenatore non vuole rischiarlo: lo manderà in campo soltanto se sarà al 100%”.

