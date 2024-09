la Repubblica – Conte, sta provando un nuovo modulo per McTominay

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Conte. Il tecnico sta provando da giorni un nuovo modulo, ma non sarà messo in atto contro la Juventus. “L’allenatore sta prendendo ormai da una decina di giorni le misure al nuovo abito tattico (4-3-2-1) che preveda l’inserimento di McTominay dal primo minuto, ma è probabile che a Torino confermi la stessa impostazione tattica utilizzata in questo avvio di stagione. Il 3-4-2-1 resta una possibilità concreta anche perché proprio McTominay e lo stesso Neres stanno completando l’inserimento nei meccanismi del Napoli”.

