Napoli, Giuntoli chiude per il 2004 Koffi della Roma

Napoli, Giuntoli prende Koffi per la Primavera

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, mette a segno un altro colpo di prospettiva. Come riportato da TMW, è in via di definizione l’acquisto di Cedrick Koffi dalla Roma. L’attaccante sarà aggregato alla Primavera di Frustalupi, dopo che nei prossimi giorni verrà ufficializzato il suo acquisto dal club giallorosso.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

